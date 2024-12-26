Таксистам хотят запретить повышать цены в непогоду

Представитель партии «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев передал на согласование законопроект, который будет ограничивать возможности таксистов поднимать цены на поездки «в непредвиденных обстоятельствах».
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