Полицейские Карелии приняли участие в памятном митинге, посвящённом 85-летней годовщине обороны Петрозаводска

В минувшую субботу, 12 сентября, неравнодушные жители и гости республики собрались на мемориальном комплексе «Курган Славы», расположенном в Виллагоре, чтобы почтить память бойцов 313-й стрелковой дивизии вместе с 15-м мотострелковым полком НКВД, которые 85 лет назад героически сдерживали натиск наступающей финской армии.
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