Депутат Пискарев: Запад готовится к вмешательству в выборы президента России

Страны Запада готовятся к вмешательству в выборы президента России в 2030 году. Об этом заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев в ходе выступления в информационном центре ЦИК.
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