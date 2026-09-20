Депутат Пискарев: Запад готовится к вмешательству в выборы президента России

Страны Запада готовятся к вмешательству в выборы президента России в 2030 году. Об этом заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев в ходе выступления в информационном центре ЦИК.