Общественник и депутат Ростислав Антонов назвал задачи СВО на 2025 год

Одной из задач он назвал ликвидацию нацистского режима на Украине.Депутат новосибирского горсовета, советник главы ДНР и губернатора Новосибирской области Ростислав Антонов назвал задачи СВО на 2025 год, если она не прекратится в ближайшее время.
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