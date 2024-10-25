Общественник и депутат Ростислав Антонов назвал задачи СВО на 2025 год

Одной из задач он назвал ликвидацию нацистского режима на Украине.Депутат новосибирского горсовета, советник главы ДНР и губернатора Новосибирской области Ростислав Антонов назвал задачи СВО на 2025 год, если она не прекратится в ближайшее время.