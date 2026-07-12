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Скандал в туриндустрии: звёзд шоу-бизнеса обманула известная ВИП-агент

Скандал в туриндустрии: звёзд шоу-бизнеса обманула известная ВИП-агент

Десятки клиентов ВИП-турагента Анны Онищенко остались и без денег, и без отпуска. Она активно рекламировала свои услуги в соцсетях, пробовала сотрудничать с известными артистами и блогерами и завлекала клиентов внушительными скидками.

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