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Боец Макс: ВСУ неделю по ошибке сбрасывали провизию российским военным

Боец Макс: ВСУ неделю по ошибке сбрасывали провизию российским военным

Командование ВСУ около недели сбрасывало провизию российским десантникам в районе Васильевки, ошибочно принимая их за своих военнослужащих, рассказал разведчик 237-го полка 76-й дивизии ВДВ с позывным Макс.

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