Жена продюсера "Квартал 95" раскрыла неожиданную правду о себе и своем предназначении: "На самом деле..."

Актриса Анна Саливанчук, жена телепродюсера "Квартал 95" Александра Божкова, рассказала о выборе своей профессии Актриса прославилась после ролей в сериалах "Сваты", "Одного разу під Полтавою", в фильме "Свингеры", и других, сообщает Politeka.