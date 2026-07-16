💍 Более 400 заявлений о заключении брака подали в Крыму за две недели Лидерами по количеству заявлений стали Симферополь, Симферопольский район, Ялта и Керчь.
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💍 Более 400 заявлений о заключении брака подали в Крыму за две недели Лидерами по количеству заявлений стали Симферополь, Симферопольский район, Ялта и Керчь.