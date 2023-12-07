Во время полёта в ОАЭ самолёт Путина сопровождали русские истребители Су-35С

Дмитрий Песков объяснил воздушный кортеж президента мерами предосторожности.Как ранее писал "Царьград Белоруссия", на днях Владимир Путин встречался с президентом Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.
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