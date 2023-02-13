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Рейтинг WTA. Самсонова стала 15-й, Потапова дебютировала в топ-40

Чемпионка Линца Анастасия Потапова дебютировала в топ-40 рейтинга WTA, финалистка Абу-Даби Людмила Самсонова – в топ-15.

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