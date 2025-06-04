Вице-премьер Госсовета КНР призвал государства-члены ШОС укреплять финансовое сотрудничество

Пекин, 3 июня /Синьхуа/ -- Член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян во вторник призвал к укреплению финансового сотрудничества между государствами-членами Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/, чтобы придать мощный импульс развитию стран региона.
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