НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

Левандовски о Ямале: «Мы не увидели его лучшей игры на ЧМ, лучшая версия Ламина была два сезона назад. Но они со сборной Испании помогли друг другу»

Экс-форвард «Барселоны» Роберт Левандовски высказался об игре Ламина Ямаля на ЧМ-2026 . 19-летний вингер «блауграны» стал чемпионом мира в составе сборной Испании .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии