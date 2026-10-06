Страна и люди
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Страна и люди

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"Военный Субботник": Настоящее будущее и Кризис тыла. Андрей Мартьянов в эфире

СОДЕРЖАНИЕ: 00:18  Введение и предупреждение НАТО01:12  Реакция на предупреждение02:10  Ядерное оружие и доктрина03:08  Сравнение военного потенциала04:00  Примеры разрушения промышленности05:00  Политические тенденции05:37  НАТО и оборона06:36  Дегенерация элит07:33  Военные приготовления10:19  Роль медиа11:19  Демократия и медиа13:14  Ситуация на Украине15:07  Интеллектуальный уровень нации17:06 Зомби-нация17:33  Биологические лаборатории в Харькове18:33  Формирование политической нации19:29  Ментальные деформации20:29  Возвращение пленных21:55  Геополитические аспекты24:40  Экономические изменения26:16  Информационная среда28:14  Критика российской медиасферы29:12  Военные стратегии30:37  Боевая способность31:30  Авиационные мануалы НАТО32:43  Математические модели боя34:28  Противовоздушная оборона35:47  Стратегическое управление37:33  Инструментарий и гипотезы39:20  Реализация ракет39:30  Производство ракет и дронов40:30  Стратегические цели и тактика42:23  Системы управления и алгоритмы44:12  Агрегирование информации45:57  Генерация целей47:51  Тактика ударов по вантам50:42  Инженерные войска и фортификация51:49  Обсуждение БПЛА52:49  Экономическая выгода высокоточных боеприпасов53:49  Эффективность дронов против флота55:37  Сравнение эффективности БПЛА58:28  Разрушения на Украине59:24  Роль роботов в армии01:02:57  Изменение тактики01:04:23  Гуманитарные аспекты01:05:31  Завершение эфира и обсуждение ситуации на Украине01:06:26  Критика политики и состояния страны01:07:26  Анонс следующего эфира 01:08:25  Благодарность зрителям    .

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