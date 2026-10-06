"Военный Субботник": Настоящее будущее и Кризис тыла. Андрей Мартьянов в эфире

СОДЕРЖАНИЕ: 00:18 Введение и предупреждение НАТО01:12 Реакция на предупреждение02:10 Ядерное оружие и доктрина03:08 Сравнение военного потенциала04:00 Примеры разрушения промышленности05:00 Политические тенденции05:37 НАТО и оборона06:36 Дегенерация элит07:33 Военные приготовления10:19 Роль медиа11:19 Демократия и медиа13:14 Ситуация на Украине15:07 Интеллектуальный уровень нации17:06 Зомби-нация17:33 Биологические лаборатории в Харькове18:33 Формирование политической нации19:29 Ментальные деформации20:29 Возвращение пленных21:55 Геополитические аспекты24:40 Экономические изменения26:16 Информационная среда28:14 Критика российской медиасферы29:12 Военные стратегии30:37 Боевая способность31:30 Авиационные мануалы НАТО32:43 Математические модели боя34:28 Противовоздушная оборона35:47 Стратегическое управление37:33 Инструментарий и гипотезы39:20 Реализация ракет39:30 Производство ракет и дронов40:30 Стратегические цели и тактика42:23 Системы управления и алгоритмы44:12 Агрегирование информации45:57 Генерация целей47:51 Тактика ударов по вантам50:42 Инженерные войска и фортификация51:49 Обсуждение БПЛА52:49 Экономическая выгода высокоточных боеприпасов53:49 Эффективность дронов против флота55:37 Сравнение эффективности БПЛА58:28 Разрушения на Украине59:24 Роль роботов в армии01:02:57 Изменение тактики01:04:23 Гуманитарные аспекты01:05:31 Завершение эфира и обсуждение ситуации на Украине01:06:26 Критика политики и состояния страны01:07:26 Анонс следующего эфира 01:08:25 Благодарность зрителям .