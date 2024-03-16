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Модель в 1/43. Maserati A6GCS Pinin Farina Berlinetta

Модель в 1/43. Maserati A6GCS Pinin Farina Berlinetta

﻿﻿"Самый красивый Maserati на свете» Элегантный и спортивный дизайн, характерная передняя часть Maserati, большая овальная решетка радиатора с логотипом в виде трезубца в центре и признаками настоящего гоночного автомобиля.

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