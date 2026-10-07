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Воронежские новости

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«Камаз» снес «Ладу» на трассе под Воронежем: водитель легковушки погиб

«Камаз» снес «Ладу» на трассе под Воронежем: водитель легковушки погиб

Вчера, 6 октября, около 12:55 в Новоусманском на трассе «Воронеж — Тамбов» произошло столкновение легкового авто и «Камаза».

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