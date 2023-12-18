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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сергей Семак: «Если мы говорим об уровне Второй лиги, то ведущие медиаклубы более чем соответствуют. А некоторые были бы на ведущих ролях»

«Конечно, если мы говорим об уровне, допустим, той же Второй лиги, то ведущие медиаклубы, они более чем соответствуют, а некоторые, возможно, и были бы на ведущих ролях.

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