РСЗО «Град» ВС России уничтожила позиции ВСУ на Добропольском направлении

Военнослужащие расчёта реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» 35-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» уничтожили пункт временной дислокации и пункт управления БПЛА ВСУ на Добропольском направлении.
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