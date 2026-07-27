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РСЗО «Град» ВС России уничтожила позиции ВСУ на Добропольском направлении

РСЗО «Град» ВС России уничтожила позиции ВСУ на Добропольском направлении

Военнослужащие расчёта реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» 35-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» уничтожили пункт временной дислокации и пункт управления БПЛА ВСУ на Добропольском направлении.

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