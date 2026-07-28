Двухлетний ребенок упал из окна квартиры в Бердске и выжил

Инцидент произошел 26 июля в утреннее время. Как сообщили в следственном управлении СК России по Новосибирской области, ребёнок был госпитализирован с телесными повреждениями, в настоящее время его жизни ничего не угрожает.
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