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Вечерний Новосибирск

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Двухлетний ребенок упал из окна квартиры в Бердске и выжил

Двухлетний ребенок упал из окна квартиры в Бердске и выжил

Инцидент произошел 26 июля в утреннее время. Как сообщили в следственном управлении СК России по Новосибирской области, ребёнок был госпитализирован с телесными повреждениями, в настоящее время его жизни ничего не угрожает.

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