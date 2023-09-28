Производство водки в России с января упало на 5% в годовом выражении

Производство водки в России с начала года до 1 сентября упало на 5% в годовом выражении. Об этом ТАСС заявил президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев в кулуарах Московского финансового форума.
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