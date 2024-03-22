Следователи завершили дело против Блиновской, расширив обвинения

Блогер признаёт вину только в неуплате налогов.фото: Никеричев Андрей/Агентство «Москва»--> Следственный комитет РФ завершил предварительное следствие уголовного дела в отношении Елены Блиновской и её супруга Алексея.
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