Азербайджанский солдат оправдывается: его версия нападения в Сюнике

Задержанный за незаконное проникновение в Армению азербайджанский военнослужащий Насими Мусаев на допросе заявил, что открыл огонь в доме жительницы села Шаки только после того, как она схватилась за его оружие.
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