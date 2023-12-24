ХАМАС отвергло любое предложение о перемирии на одну или две недели

Палестинское радикальное движение ХАМАС отвергает любое предложение о перемирии на одну или две недели до тех пор, пока не будет выполнено прекращения огня со стороны Израиля и обмен пленных на палестинских заключенных на своих условиях.
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