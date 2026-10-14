Японские власти обратились к России за разъяснениями о задержании в японского журналиста газеты «Хоккайдо Симбун» Имаи Юки.
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