NaukaTeh
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NaukaTeh

79 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вовладар Даров
    Никто не хочет забанить автора этой статьи? Нецензурщина на фото это нормально?Китайская Биполяр...
  • Eduard
    Я уж молчу как чернь вонючая девушек казнила! Что девушки им плохого сделали?Первая в мире фем...
  • Eduard
    Короче Французская революция это перепиареный прзор.Причем они как и мы верим в красивую чушью придуманную пропогонди...Первая в мире фем...

Бактерии вызывающие ботулизм (которых обнаружили в салате лобио)

Бактерии вызывающие ботулизм (которых обнаружили в салате лобио)

﻿﻿Ботулизм – опасное заболевание, вызываемое токсином ботулотоксина. Эта бактерия вырабатывает нейротоксин (ботулинический токсин), который поражает мотонейроны спинного мозга, вызывая нарушение координации мышц и острую дыхательную недостаточность.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх