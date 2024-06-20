Бактерии вызывающие ботулизм (которых обнаружили в салате лобио)

Ботулизм – опасное заболевание, вызываемое токсином ботулотоксина. Эта бактерия вырабатывает нейротоксин (ботулинический токсин), который поражает мотонейроны спинного мозга, вызывая нарушение координации мышц и острую дыхательную недостаточность.
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