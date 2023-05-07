Поздравление губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с Днем радио

Дорогие друзья! Сотрудники и ветераны теле- и радиовещания, отрасли связи и цифровых технологий! От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником! История этого замечательного праздника неразрывно связана с Нижегородской областью.
Дорогие друзья! Сотрудники и ветераны теле- и радиовещания, отрасли связи и цифровых технологий! От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником! История этого замечательного праздника неразрывно связана с Нижегородской областью.
Свежие комментарии