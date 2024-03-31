При обстреле белгородского села Дунайка погибла женщина

Также повреждены четыре частных домовладения, одна хозпостройка и три автомобиля, линии газо- и электроснабженияЖительница села Дунайка Грайворонского городского округа Белгородской области погибла в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
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