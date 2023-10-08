Конгрессвумен Грин: США могут разделить участь Израиля из-за политики Байдена

Конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор Грин на своей странице в социальной сети X написала, что США могут разделить участь Израиля из-за неэффективной миграционной политики действующего президента Джо Байдена.
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