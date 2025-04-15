Обвал на шахте "Садкинская": для спасения двух горняков прорывают новый проход. Связи с ними нет

Для спасения шахтеров в Ростовской области прорывают обходной тоннель на глубине 125 метров.В Ростовской области разрабатывается стратегия по спасению шахтёров, оказавшихся на глубине 125 метров после обрушения в шахте.
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