Алексей Герман-младший об иностранцах и премьерах ММКФ:

Испанский режиссер Луис Миньярро и американский актер Джон Робинсон могут столкнуться с трудностями в своих странах из-за участия в Московском международном кинофестивале (ММКФ), сообщил в интервью НСН кинорежиссер Алексей Герман-младший, который стал членом жюри основного конкурса фестиваля.