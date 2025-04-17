Алексей Герман-младший об иностранцах и премьерах ММКФ:

Испанский режиссер Луис Миньярро и американский актер Джон Робинсон могут столкнуться с трудностями в своих странах из-за участия в Московском международном кинофестивале (ММКФ), сообщил в интервью НСН кинорежиссер Алексей Герман-младший, который стал членом жюри основного конкурса фестиваля.
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