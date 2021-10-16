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Япония окажет TSMC многолетнюю поддержку — министр экономики

Япония окажет TSMC многолетнюю поддержку — министр экономики

Программу поддержки деятельности в Японии крупнейшего мирового изготовителя чипов на заказ — тайваньской TSMC, намерено реализовать японское правительство, заявил министр экономики, торговли и промышленности страны Коити Хагиуда, сообщил 15 октября Nikkei.

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