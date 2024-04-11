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Вечерний Новосибирск

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Имущество директора МУП «САХ» Зыкова арестовали в Новосибирске

Имущество директора МУП «САХ» Зыкова арестовали в Новосибирске

По ходатайству следователя арест наложен на 11 объектов недвижимости, которые находятся в собственности Андрея Зыкова, а также на банковские счета Натальи Турок и ее доли в уставных капиталах четырех обществ.

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