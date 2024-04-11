Имущество директора МУП «САХ» Зыкова арестовали в Новосибирске

По ходатайству следователя арест наложен на 11 объектов недвижимости, которые находятся в собственности Андрея Зыкова, а также на банковские счета Натальи Турок и ее доли в уставных капиталах четырех обществ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии