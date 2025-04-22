Политика как он...
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Политика как она есть

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МИД РФ дал главный совет россиянам на фоне переговоров с США

МИД РФ дал главный совет россиянам на фоне переговоров с США

На фоне переговорного процесса России и США не стоит строить ложные ожидания и впадать в уныние или эйфорию, нужно быть реалистами и прагматиками и понимать, что Москва ведет эти переговоры исходя из своих интересов.

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