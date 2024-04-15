В Калифорнийском университете выяснили, что происходит с мозгом после инсульта

Диагноз «инсульт» ставят, когда прекращается кровоснабжение какого-либо участка головного мозга. Медики различают три вида этого опасного состояния: Если поступление вместе с кровью кислорода и питательных веществ к мозгу ограничивается или прекращается, его клетки начинают отмирать.