Монтаж пролетных строений трех путепроводов готовится на пересечении Южной рокады с МСД

Сооружение трех путепроводов на участке Южной Рокады от улицы Каспийская до 1-го Котляковского переулка продолжается, готовится монтаж железобетонных балок и металлоконструкций пролетных строений, сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.
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