Ни ответа, ни привета. Получившего ранение военного не признают инвалидом

Муса Умаханов — 39-летний москвич, герой Донбасса, добровольно вставший на его защиту ещё в 2014-м. Получив тяжелейшее ранение и инвалидность, он не сдался, освоил БПЛА, отслужил по контракту, стал возить гуманитарную помощь на линию фронта.
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