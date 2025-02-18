Ни ответа, ни привета. Получившего ранение военного не признают инвалидом

Муса Умаханов — 39-летний москвич, герой Донбасса, добровольно вставший на его защиту ещё в 2014-м. Получив тяжелейшее ранение и инвалидность, он не сдался, освоил БПЛА, отслужил по контракту, стал возить гуманитарную помощь на линию фронта.