В Самаре запретили кормить бездомных собак

Штрафы за подкорм бездомных животных в Самарской области могут достигать 15 тыс. рублей.Запрет, вклекущий штраф до 15 тысяч рублей, подкармливать бродячих собак и кошек в силу согласно новому закону Самарской области, который регулирует обращение с бездомными животными.