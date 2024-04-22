Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 346 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    Тогда когда пойдешь служить.Важные объекты за...
  • АндрейБорков
    А куда эта "целая бригада" укрошумерская сбежала? Нельзя ли поточнее?Сбежала целая бри...
  • Виктор Гайдуков
    Мне, почему-то, думается, что дравшиеся работники были мигрантами, но у нас ведь преступность не имеет национальности.Массовая драка пр...

В Самаре запретили кормить бездомных собак

В Самаре запретили кормить бездомных собак

Штрафы за подкорм бездомных животных в Самарской области могут достигать 15 тыс. рублей.Запрет, вклекущий штраф до 15 тысяч рублей, подкармливать бродячих собак и кошек в силу согласно новому закону Самарской области, который регулирует обращение с бездомными животными.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх