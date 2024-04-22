В Самаре запретили кормить бездомных собак

Штрафы за подкорм бездомных животных в Самарской области могут достигать 15 тыс. рублей.Запрет, вклекущий штраф до 15 тысяч рублей, подкармливать бродячих собак и кошек в силу согласно новому закону Самарской области, который регулирует обращение с бездомными животными.
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