Чего лучше не есть, чтобы продлить себе жизнь

В современном мире развелось много продуктов, которые стоит ограничить или не употреблять. Хотя каждый человек имеет свои индивидуальные пищевые предпочтения и диету, существуют несколько продуктов, которые общепризнанно считаются менее здоровыми и вредными для организма.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)