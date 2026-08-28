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Что означали буквы «МОЛ», «ЛЕЩ» и «ПОЦ» на советских номерных знаках

Что означали буквы «МОЛ», «ЛЕЩ» и «ПОЦ» на советских номерных знаках

Советские автомобильные номера отличались от современных тем, что использовалась там кириллица. Встречались на дорогах и «Жигули» с буквами Щ, или Ы, особое внимание привлекали аббревиатуры «ЛЕЩ», «МОЛ» или «ПОЦ».

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