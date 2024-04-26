На Сахалине и Курилах стартовала Всероссийская акция «Георгиевская лента»

В ходе акции ребята рассказывают горожанам об истории Георгиевской ленты. Всего на территории Сахалинской области планируется раздать более 30 тысяч лент.
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