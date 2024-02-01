SCMP: вживленный в череп чип позволил парализованному мужчине двигать руками

Китайские ученые из Университета Цинхуа в Пекине объявили об успешном испытании нейроимпланта Neural Electronic Opportunity (NEO), который частично вернул мобильность парализованному 14 лет назад пациенту.
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