Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Посмертная «жизнь» Ленина: какие странные вещи происходили с мумией вождя

Мавзолей на Красной площади — не просто усыпальница. Это главный символ советской эпохи, хранилище тела вождя и источник мифов, которые пережили саму страну.

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