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Смоленская Газета

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1 сентября. События дня

1 сентября. События дня

Ирина Янушевская: Контрактная служба – осознанный выбор, связанный с ответственностью за будущее Родины Смоленская область ночью подверглась массированной атаке БПЛА Губернатор Василий Анохин поздравил смолян с Днём знаний Василий Анохин поручил усилить работу по развитию МСП в муниципалитетах Смоленской области Василий Анохин встретил новый учебный год в гимназии имени Н.

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