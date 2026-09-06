Тысячи верующих на улицах Москвы: стартовал Второй общегородской крестный ход

Шествие возглавляет Патриарх Кирилл. Сегодня6 в воскресенье, 6 сентября, когда православный мир чтит память Собора Московских святых, на улицах Москвы вновь зазвучал колокольный звон и молитвенное пение.
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