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Сулейман Керимов подарит ветеранам из Дагестана по 5 млн рублей

Сулейман Керимов подарит ветеранам из Дагестана по 5 млн рублей

Депутат Хизри Абакаров объявил о решении сенатора Сулеймана Керимова выделить ветеранам Великой Отечественной из Дагестана по 5 млн рублей, а пережившим блокаду Ленинграда и узникам концлагерей — по 2 млн рублей.

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