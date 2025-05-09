Сулейман Керимов подарит ветеранам из Дагестана по 5 млн рублей

Депутат Хизри Абакаров объявил о решении сенатора Сулеймана Керимова выделить ветеранам Великой Отечественной из Дагестана по 5 млн рублей, а пережившим блокаду Ленинграда и узникам концлагерей — по 2 млн рублей.