В Рязани 33-летняя женщина фиктивно зарегистрировала 19 мигрантов

В ходе проверки было установлено, что в период с мая по июнь текущего года 33-летняя женщина прописала в квартире на улице Новоселов и доме в Турлатове 19 уроженцев одной стран Средней Азии в возрасте от 17 до 54 лет.
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