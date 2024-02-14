Путин: Заявление Блинкена доказывает, что он считает Киев территорией РФ

Лидер Российской Федерации Владимир Путин вспомнил об утверждениях государственного секретаря Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкена по поводу того, что его семейство покинуло территорию Российской Империи 128 лет назад.
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