Всё о женщинах
ГлавнаяВсё о женщинахМодаКрасота и здоровьеОн и ОнаДетиДом
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Всё о женщинах

68 058 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталия Комлева
    Нда, "мыслить" штампами - бесценно...Женщины ушли в са...
  • чвсатпкьл
    (Недавно ВЦИОМ решил выяснить, кто, по мнению граждан, должен помогать таким людям) гы, а кто должен помогать самим п...Спасение утопающи...
  • Владимир Соколов
    не слабо раба поэта плющит перед госпожой))😂Женщины ушли в са...

Спасение утопающих дело рук…

Спасение утопающих дело рук…

Кто кому и что должен – вопрос интересный, и не только в межполовых отношениях. На любого благополучного взрослого, который должен себе, своим детям и родителям, ложится еще одна невидимая нагрузка – поддержка людей социально уязвимых, скажем так.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ч
чвсатпкьл
(Недавно ВЦИОМ решил выяснить, кто, по мнению граждан, должен помогать таким людям) гы, а кто должен помогать самим помогающим и что из этого получится? 😅🤣😂
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх