Кто кому и что должен – вопрос интересный, и не только в межполовых отношениях. На любого благополучного взрослого, который должен себе, своим детям и родителям, ложится еще одна невидимая нагрузка – поддержка людей социально уязвимых, скажем так.
Спасение утопающих дело рук…
Комментарии
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ч
чвсатпкьл
(Недавно ВЦИОМ решил выяснить, кто, по мнению граждан, должен помогать таким людям) гы, а кто должен помогать самим помогающим и что из этого получится? 😅🤣😂
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11 час.
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