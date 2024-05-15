Чаплин: растения, пострадавшие в заморозки, необходимо обрезать и хорошо полить

При наступлении холодов растения нуждаются в помощи для восстановления. Председатель Союза дачников Подмосковья и депутат Государственной думы Никита Чаплин дал рекомендации россиянам в беседе с РИА Новости.
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