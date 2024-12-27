Лидеры стран ЕАЭС одобрили соглашение о единой системе таможенного транзита и ряд других документов

Санкт-Петербург, 26 декабря /Синьхуа/ -- Лидеры стран-членов Евразийского экономического союза /ЕАЭС/ в четверг одобрили ряд документов, включая соглашение о единой системе таможенного транзита ЕАЭС и третьих сторон, по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета, проходившего в Ленинградской области России.
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