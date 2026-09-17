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Энциклопедия географа

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От Москвы до Босфора на автомобиле: первые 5000 километров пути

От Москвы до Босфора на автомобиле: первые 5000 километров пути

Идея большого автопутешествия через несколько стран зрела давно, но окончательно оформилась, когда стало понятно, что привычные маршруты уже не вызывают прежнего азарта.

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