От Москвы до Босфора на автомобиле: первые 5000 километров пути

Идея большого автопутешествия через несколько стран зрела давно, но окончательно оформилась, когда стало понятно, что привычные маршруты уже не вызывают прежнего азарта.
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